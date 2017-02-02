-
Дом офицеров: в ожидании хорошего финалаВ результате визита губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Чебаркуль вопрос с реконструкцией Гарнизонного дома офицеров сдвинулся с мертвой точки. Подробнее
-
Убийство в больнице30 января вечером в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский» поступило сообщение от дежурного врача психо-неврологической больницы п.Мирный, Чебаркульского муниципального… Подробнее
- 1
- 2
- 3
› ‹
- Беседка
- Народные новости
- Новости
- Новости полиции
- Сегодня в номере
- Спорт
Показать еще Показать все
VK
ОК
Комментарии
-
Помните о безопасности!
-
Сделай кормушку для птиц и получи приз
-
Сельский учитель всегда на виду
Топ комментаторы
-
Guest675 ( +2403/-1076 )
-
Влад289 ( +1650/-446 )
-
Хо-хо166 ( +204/-107 )
-
гость97 ( +335/-312 )