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До новых встреч!4 января в кинотеатре «Волна» прошли редакционные мероприятия для детей и взрослых под общим названием «Новогодние встречи с «Южноуральцем». Не… Подробнее
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Будет в Чебаркуле суперкинотеатр!К следующему Новому году в г. Чебаркуле откроется современный кинотеатр. В нем будут демонстрироваться фильмы в формате 3D. Подробнее
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Комментарии
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Сельский учитель всегда на виду
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1 месяц назад
Во-первых, у каждого работающего гражданина нашей страны есть ОФИЦАЛЬНЫЙ отпуск! Где и как его проводить ...
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1 месяц назад
Комментарии Ксении и Татьяны крайне возмущают! Откуда столько злобы? Да гордиться должны, что именно ...
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1 месяц назад
Хотелось бы, чтобы оценка давалась объективно!Не нужно фальсифицироват ь факты; пенсионеров в ...
- 1 месяц назад
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