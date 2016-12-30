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Впервые в Чебаркуле!В декабре «Южноуралец» объявил читателям о празднике, который состоится 4 января в кинотеатре «Волна». Подробнее
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Что несет нам 2017 год28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам лапкой на прощание и передаст права на правление Красному Огненному… Подробнее
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Комментарии
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Сельский учитель всегда на виду
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2 недели назад
Во-первых, у каждого работающего гражданина нашей страны есть ОФИЦАЛЬНЫЙ отпуск! Где и как его проводить ...
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2 недели назад
Комментарии Ксении и Татьяны крайне возмущают! Откуда столько злобы? Да гордиться должны, что именно ...
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2 недели назад
Хотелось бы, чтобы оценка давалась объективно!Не нужно фальсифицироват ь факты; пенсионеров в ...
- 2 недели назад
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