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Комментарии

  • Сельский учитель всегда на виду
    • Маша Уф Маша Уф 1 месяц назад
      Во-первых, у каждого работающего гражданина нашей страны есть ОФИЦАЛЬНЫЙ отпуск! Где и как его проводить ...
       
    • Фания Урманова ( Салихова) Фания Урманова ( Салихова) 1 месяц назад
      Комментарии Ксении и Татьяны крайне возмущают! Откуда столько злобы? Да гордиться должны, что именно ...
       
    • Светлана Булыгина (Уфимцева) Светлана Булыгина (Уфимцева) 1 месяц назад
      Хотелось бы, чтобы оценка давалась объективно!Не нужно фальсифицироват ь факты; пенсионеров в ...

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Фотоальбом

Факел Олимпиады 2002г
Егор Кулаков
Сочи-парк 2
Дворец спорта Айсберг вид
Дворец спорта Айсберг холл
Фонтан в Сочи-парке

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