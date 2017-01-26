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В ДТП погибли четвероСообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на1827км. трассы М-5 «Москва-Челябинск» поступило в дежурную часть отдела внутренних дел Чебаркуля в 21.55час. Подробнее
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В Чебаркуле наградили лучших мастеров новогодних игрушекГлава города Сергей Ковригин вручил всем финалистам конкурса сладкие подарки и благодарственные письма. Подробнее
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За незаконный оборот оружия наказания ужесточили
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Помните о безопасности!
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Сельский учитель всегда на виду
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