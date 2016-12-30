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Комментарии

  • Сельский учитель всегда на виду
    • Маша Уф Маша Уф 2 недели назад
      Во-первых, у каждого работающего гражданина нашей страны есть ОФИЦАЛЬНЫЙ отпуск! Где и как его проводить ...
       
    • Фания Урманова ( Салихова) Фания Урманова ( Салихова) 2 недели назад
      Комментарии Ксении и Татьяны крайне возмущают! Откуда столько злобы? Да гордиться должны, что именно ...
       
    • Светлана Булыгина (Уфимцева) Светлана Булыгина (Уфимцева) 2 недели назад
      Хотелось бы, чтобы оценка давалась объективно!Не нужно фальсифицироват ь факты; пенсионеров в ...

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Фотоальбом

Постамент для Олимп огня
Лыжные гонки 30км Женщины
Главный медиацентр - холл
Талисманы-2014
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Облака над Олимп парком

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