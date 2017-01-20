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Борис Дубровский: «То, что я увидел, вселяет оптимизм»Губернатор Челябинской области Борис Дубровский высказал удовлетворение, побывав с рабочим визитом в Чебаркульском районе. Подробнее
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Огонь на… уничтожениеСимвол года Огненный Петух еще не пришел, а дома в Чебаркульском районе горят один за другим Подробнее
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